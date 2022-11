Pakistan: sostenitori ex premier Khan protestano in tutto il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Khan ha fatto tre nomi, diversi da quelli che dice di aver registrato nel video, chiamando in causa nel complotto per ucciderlo ed esortandoli a dimettersi il primo ministro Shehbaz Sharif, il ministro dell’Interno Rana Sanaullah e il generale Faisal (Naseer, riferisce la stampa pachistana). Sull’attacco a Wazirabad ha detto che ci sono state due raffiche di proiettili e di aver visto due tiratori, uno dei quali fuggito: “Poiché sono caduto, penso che abbia pensato che fossi morto ed è fuggito”, ha detto. Sul sospetto che è stato arrestato e che si è dichiarato un estremista ha commentato: “Non è un estremista. C’era un piano dietro il tentativo”. Per quanto riguarda le sue condizioni di salute, Khan ha detto di essere stato colpito da quattro proiettili. Faisal Sultan, medico ed ex assistente speciale per i servizi sanitari, ha mostrato delle radiografie che evidenziano alcune lesioni alla gamba destra, tra cui una frattura alla tibia. (segue) (Inn)