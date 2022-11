Pakistan: sostenitori ex premier Khan protestano in tutto il Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Pti ha annunciato che tornerà a manifestare quando sarà guarito e ha ribadito le accuse al governo in carica, tornando a contestare la mozione di sfiducia con cui è stato estromesso ad aprile: “Hanno usato i soldi per avere successo”, ha affermato. Inoltre, ha accusato la Commissione elettorale di averlo destituito sulla base di motivazioni politiche, riferendosi all’interdizione dalle cariche pubbliche per cinque anni che l’organismo ha disposto il 21 ottobre contro di lui, ritenendolo colpevole di “pratiche corruttive” legate alle presunte vendite di doni ricevuti da dignitari stranieri. Khan ha definito il commissario elettorale capo, Sikandar Sultan Raja, un “servitore della famiglia Sharif”. Il presidente del Pti ha rivolto parole critiche anche al giudice capo, Umar Ata Bandial, che a suo dire non ha perseguito la giustizia come avrebbe dovuto. (Inn)