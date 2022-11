Governo: Sala, più che per l'opposizione avrà difficoltà per il protagonismo di tanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che questo governo troverà difficoltà più che dall'opposizione, che in questo momento fa fatica, per il protagonismo di tanti elementi". Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine del Comitato provinciale per la sicurezza pubblica in prefettura, a cui partecipa anche il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, commentando le ultime dichiarazioni del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi contro l'abbattimento di San Siro. (Rem)