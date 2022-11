Governo: Donzelli (Fd'I), dalle promesse ai fatti a tempo di record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A poco più di un mese dalle elezioni l'Italia ha un governo in carica con una maggioranza chiara che affronta concretamente i problemi dei cittadini. Come primo provvedimento l'ergastolo ostativo per rendere la vita dura ai mafiosi. Poi quello sui rave, per dare più sicurezza ai cittadini. Ora le misure sul caro bollette approvate dal Consiglio dei ministri dimostrano chiaramente che gli italiani hanno ben riposto la loro fiducia in Giorgia Meloni". Lo dichiara il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. "Lo abbiamo sempre detto: Fratelli d'Italia al governo farà esattamente ciò che ha proposto in campagna elettorale: dalle promesse siamo passati ai fatti a tempo di record. E questo è solo l'inizio", conclude. (Rin)