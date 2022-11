Spagna: Vox porta al Congresso proposta referendum su "sovranità energetica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di estrema destra spagnolo Vox ha presentato al Congresso un'iniziativa per mettere ai voti la sua proposta di sottoporre a referendum le politiche pubbliche sull'energia. Come riferisce l’agenzia di stampa “Europa Press”, obiettivo di Vox con tale proposta è fare in modo che i cittadini decidano tra quelli che la formazione politica guidata da Santiago Abascal chiama "modelli opposti": uno di "dipendenza" e un altro "sovranità" energetica. La proposta è stata inserita nell’interpellanza rivolta mercoledì scorso alla terza vicepresidente, Teresa Ribera. Il voto della proposta è previsto per l'ultima settimana di novembre nella sessione plenaria del Congresso. Vox sostiene che la Spagna abbia la possibilità di produrre "la maggior parte" dell'energia richiesta dal fabbisogno nazionale, ma le politiche sviluppate negli ultimi decenni dai governi spagnoli hanno seguito una sorta di "fanatismo climatico" e hanno "moltiplicato" la dipendenza energetica della Spagna da altri Paesi, che "in molti casi sono regimi totalitari". Data la situazione attuale, il partito spagnolo ritiene "evidente" la "necessità di mettere al servizio dei cittadini tutte le risorse disponibili nel Paese”, materiali, tecnologiche e umane, per ridurre la dipendenza energetica e i suoi “effetti negativi sulla prosperità della nazione”. Abascal aveva già sfidato il presidente del governo, Pedro Sanchez, a indire un referendum sulla questione a metà settembre. Sanchez aveva risposto in quell’occasione affermando che il leader di Vox sarebbe un negazionista del cambiamento climatico. (Spm)