Svizzera: ministra Giustizia, ci aspettano anni difficili a livello economico

- La minaccia di recessione nella zona euro, la stretta dell'approvvigionamento energetico e l'effetto erosivo dell'inflazione sul potere d'acquisto avranno effetti negativi sulla Svizzera. Lo ha detto la ministra della Giustizia elvetica Karin Keller-Sutter al quotidiano "Neue Zuercher Zeitung". "Considero questo combinato disposto molto difficile", ha detto nKeller-Sutter. "Lo avvertiremo anche in Svizzera. Ci aspettano anni economicamente difficili", ha proseguito la ministra. A settembre, il governo di Berna ha drasticamente ridotto le sue previsioni di crescita economica, motivando tale decisione a causa dei crescenti rischi derivanti da una "situazione energetica tesa e forti aumenti dei prezzi". Al momento si stima che l'economia svizzera si espanda del 2,0 per cento quest'anno, in calo rispetto alle previsioni di giugno per una crescita del 2,6 per cento, mentre nel 2023 la crescita dovrebbe attestarsi all'1,1 per cento. (Geb)