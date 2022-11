Energia: Mazzetti (FI), bene sfruttare tutte risorse, gas a prezzo calmierato per imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sblocco delle trivellazioni nell'Adriatico è una scelta a lungo attesa e certamente utile nell'ottica di renderci autonomi". Lo afferma Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, che spiega: "Il presidente del Consiglio Meloni ha espresso una chiara volontà in tal senso e i numeri che ha esposto dimostrano quanto beneficio ne avrebbe il Paese". Per Mazzetti, "il gas italiano, insieme ad altre fonti e tecnologie senza alcuna preclusione, è una risorsa inestimabile, fino ad oggi lasciata incustodita, oggetto delle mire altrui. È bene che l'Italia cominci a sfruttare fino in fondo tutte le sue risorse, a partire dal suo gas, da dare prima di tutto e a prezzi calmierati alle imprese consumatrici". "Condivido, inoltre, l'approccio di Meloni: continuare a sostenere i più esposti mentre si costruisce un nuovo mix energetico. Da mesi chiedevo al governo Draghi un intervento del genere senza però alcuna risposta concreta, plauso al nuovo governo di Centrodestra che è subito passato dalle buone idee ai fatti, con uno dei primi provvedimenti operativi", conclude Mazzetti. (Rin)