Francia: Jordan Bardella eletto presidente del Rassemblement National

- Jordan Bardella è stato eletto presidente del Rassemblement National con l'84,84 per ceto dei voti degli attivisti del partito. Bardella, eurodeputato di 27 anni e presidente ad interim della forza politica durante le elezioni presidenziali, si è imposto sul suo rivale, Louis Aliot. È la prima volta dal 1972 che un membro della famiglia Le Pen non vince le elezioni per la presidenza del partito espressione della destra francese. L'eurodeputato sarà chiamato ora rilanciare l'apparato militante del Rassemblement National e prepararsi per i prossimi appuntamenti elettorali, a partire dalle europee del 2024 e, a seguire, le comunali. Bardella, inoltre, sarà chiamato all’estremo tentativo di portare Marine Le Pen all’Eliseo alle elezioni presidenziali del 2027. (Frp)