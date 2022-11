Legge Bilancio: incontro Governo-sindacati mercoledì 9 a Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil per mercoledì, 9 novembre, alle 16:00 a palazzo Chigi per discutere della manovra e dell'emergenza dei rincari energetici. E' quanto si apprende da fonti di governo. All'incontro parteciperanno anche i ministri Giancarlo Giorgetti (Economia), Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy) e Marina Calderone (Lavoro). (Rin)