San Siro: Sala, continue esternazioni sul progetto non aiutano le squadre

21 luglio 2021

- Le esternazioni riguardo al progetto del nuovo stadio a San Siro "non aiutano le squadre", che si stanno impegnando in un investimento di carattere economico, e "quando il progetto esecutivo sarà definito si andrà in Consiglio, ma passerà del tempo". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine del Comitato provinciale per la sicurezza pubblica in Prefettura, ha risposto a chi tra i cronisti gli ha chiesto un commento sulle affermazioni del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in merito al progetto per lo stadio di San Siro. "Rimane il fatto - ha aggiunto il sindaco - che ieri Salvini ha detto che si rischia di andare a Sesto perché il comune ha perso tempo. Il comune non ha perso un giorno di tempo. Ci abbiamo messo due anni a trovare l'accordo con le squadre sulle volumetrie. Poi arriva Sgarbi, poi Berlusconi. Che i milanesi e i tifosi sappiano chi è contrario allo stadio e chi sta lavorando per farlo", ha concluso. (Rem)