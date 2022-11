Governo: Bignami, Meloni dimostra da subito concretezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Già fin dal primo Consiglio dei ministri il governo guidato da Giorgia Meloni ha dimostrato concretezza nel dare agli italiani le risposte necessarie ad affrontare i problemi più urgenti, a partire dallo stanziamento di fondi per l'energia: 9 miliardi messi sul tavolo per la Nazione e i cittadini già dalla prossima settimana". Lo dichiara Galeazzo Bignami, Sottosegretario alle infrastrutture. "È questa la migliore e più evidente risposta al Pd e a coloro che, a pochi giorni dall'insediamento del governo, farneticavano circa un suo presunto immobilismo: quelle fatte agli italiani in campagna elettorale da Giorgia Meloni non erano vuote promesse volte a suscitare consensi e pronte a essere dimenticate il giorno dopo la vittoria alle urne, ma impegni ai quali l'esecutivo sta già dando corso", conclude.(Rin)