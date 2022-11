Regno Unito: polizia interviene al centro per l’immigrazione di Harmondsworth

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo persone armate nel centro per l’immigrazione di Harmondsworth, a ovest di Londra, ha causato dei disagi durante un'interruzione di corrente nelle prime ore di questa mattina. Secondo quanto riferisce il quotidiano “The Telegraph”, nessuno dei residenti del centro per l’immigrazione è fuggito dalla struttura durante l'incidente e non ci sono feriti. Nel centro è mancata la corrente elettrica questa mattina a causa di un blackout generalizzato nell’area circostante la struttura. Per porre fine ai disagi creati dalle persone presenti nel centro – definite come dotate di “armi di vario genere” – sono arrivate sul posto la sezione territoriale della Polizia metropolitana di Londra (Met) e agenti del servizio carcerario. L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario dopo che un gruppo di migranti residenti nel centro ha lasciato le proprie stanze ed è uscito nell'area del cortile. Il centro di Harmondsworth, gestito da Mitie, può ospitare fino a 676 maschi adulti ed la più grande struttura di questo genere in Europa.(Rel)