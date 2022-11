Milano: Sala, se fossi ex soprintendente querelerei Sgarbi per parole su Pietà Rondanini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se fossi il soprintendente dell'epoca, lo querelerei immediatamente". Ha risposto così il sindaco di Milano Giuseppe Sala a chi, a margine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, gli ha chiesto un commento sulle dichiarazioni rilasciate ieri dal sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, che ha affermato che la sovrintendenza ha dato l'ok allo spostamento della Pietà del Rondanini "per compiacere il Comune". "Lo stadio di San Siro - ha poi aggiunto Sala - è stato esaminato dalla sovrintendenza a lungo e si è definito che non era vincolabile. Ma mica io. Se Sgarbi vuole fare anche il soprintendente lo chieda al presidente del Consiglio. È un po' strano che nel nostro Paese decisioni prese dalle istituzioni delegate vengano smentite dalla politica", ha concluso. (Rem)