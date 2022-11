Turchia: presidente Erdogan riceve segretario generale Nato a Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha tenuto un incontro a porte chiuse con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ieri a Istanbul. Lo riferiscono i media turchi. L'incontro si è tenuto presso l'ufficio di lavoro presidenziale di Dolmabahce, nel distretto di Besiktas a Istanbul, precisa il quotidiano “Daily Sabah”. Tra le questioni al centro delle discussioni vi sono state le “provocazioni della Grecia contro la Turchia”, la guerra russo-ucraina così come la finalizzazione dell’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato. "Non è stata la Turchia ad alimentare le tensioni nella regione e sarebbe utile spingere la Grecia a impegnarsi in un dialogo", ha affermato Erdogan durante l'incontro con Stoltenberg. Per Svezia e Finlandia, il capo dello Stato turco ha dichiarato che "saranno le loro azioni a determinare il ritmo e le tempistiche del processo di ratifica” per l’adesione alla Nato. “Ho ringraziato il presidente per il suo ruolo fondamentale nell'assicurare la continuazione dell'accordo sul grano. Abbiamo anche discusso della finalizzazione dell'adesione alla Nato di Finlandia e Svezia, che renderà più forte la nostra Alleanza”, ha affermato Stoltenberg sul suo account Twitter a margine dell'incontro. (Res)