Nadef: Bonomi, non c'è quanto auspicato su taglio cuneo

- Nella Nadef "il taglio del cuneo fiscale non c'è. Abbiamo visto che si vuole fare una spending rewiev che in tre anni possa portare circa 4 miliardi, ma non è questo quello che noi auspichiamo". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, a margine dell'assemblea di Federmeccanica. "Auspichiamo una revisione seria della spesa pubblica, 4-5 per cento su oltre mille miliardi, che dovrebbe consentire di avere quelle risorse per fare un taglio serio e strutturale del cuneo fiscale", ha annuncia. "La nostra proposta - ha ricordato - è 16 miliardi, sotto i 35 mila euro di reddito, due terzi a favore dei dipendenti, un terzo a favore delle imprese, che vuol dire mettere in tasca 1.200 euro in più a ogni dipendente". (Rin)