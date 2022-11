Bosnia: SafeJournalists condanna minacce contro giornalista Dragan Bursac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete SafeJournalists, che rappresenta oltre 8.200 professionisti dei media nei Balcani occidentali, ha condannato oggi le minacce contro il giornalista ed editorialista bosniaco Dragan Bursac e ha invitato le autorità competenti a condurre un'indagine e punire adeguatamente la persona che ha inviato le minacce. Bursac ha ricevuto minacce sul suo profilo Instagram da una persona che si firma con il suo nome e cognome. Il caso è stato segnalato alla polizia in Bosnia Erzegovina e in Serbia. Bon è la prima volta che Bursac viene minacciato: il giornalista è spesso bersaglio di insulti a causa del suo lavoro e degli articoli sul passato bellico nel territorio dell'ex Jugoslavia, oltre che per le critiche nei confronti delle autorità nazionaliste della regione. Il direttore di SafeJournalists Dragan Sekulovski ha affermato che le minacce online agli operatori dei media sono pericolose quanto le minacce tradizionali e non dovrebbero essere ignorate. (Seb)