Afghanistan: portavoce governo, “pronti ad aprire una nuova pagina con gli Usa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dei talebani in Afghanistan è pronto “ad aprire una nuova pagina con gli Stati Uniti”. Lo ha dichiarato il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, in dichiarazioni rilasciate all’emittente panaraba “Al Jazeera”, in cui ha fatto sapere che il proprio governo ad interim sta continuando i negoziati con la controparte statunitense nella capitale del Qatar, Doha. Inoltre, il portavoce ha rivelato che si stanno compiendo sforzi per formare un nuovo governo che sostituisca quello provvisorio insediatosi nell’agosto 2021 a seguito della presa di Kabul da parte dei talebani e del ritiro delle forze statunitensi. Il mese scorso, il Qatar ha fatto sapere di aver ospitato colloqui tra alti funzionari di Washington e delegati del governo talebano dagli esiti “positivi e costruttivi”, durante i quali le parti hanno concordato di continuare a dialogare. Fonti stampa qatariote avevano riferito che le parti avevano discusso di questioni politiche, di sicurezza e umanitarie, oltre a fascicoli come libertà di movimento, diritti umani, governance e lotta al terrorismo. (segue) (Res)