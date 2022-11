Afghanistan: portavoce governo, “pronti ad aprire una nuova pagina con gli Usa” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di ottobre è stato il primo incontro di persona dalla morte del leader di Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, ucciso, a luglio scorso, a seguito di un attacco aereo degli Stati Uniti. Dopo l’operazione che ha portato alla morte di Zawahiri, i funzionari statunitensi hanno accusato i talebani di sapere dove si trovasse il leader ucciso, mentre i talebani hanno condannato l'operazione. Lo stesso Zabihullah Mujahid ha definito l’attacco con droni in cui è morto il leader di Al Qaeda una violazione dei “principi internazionali” e dell’accordo di Doha del 2020 sul ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan. A un anno dalla conquista di Kabul da parte dei talebani, l'ambasciatore Stefano Pontecorvo, ex alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan, aveva fatto notare, in dichiarazioni a "Nova", che “il Paese è in mano al regime più retrivo che ci sia al mondo e che non è intento a voler ricostruire un Afghanistan di alcun tipo, bensì una società più pashtun che islamica”. (Res)