Roma: musica e bandiere arcobaleno, corteo per la pace pronto a partire da piazza della Repubblica 

- Palloncini bianchi e la scritta "pace" circondano piazza della Repubblica a Roma. Un camion dell'Arci allestito con casse e amplificatori suona musica mentre bandiere blu e gialle dell'Ucraina e cartelloni contro il conflitto riempiono la piazza. Il corteo "Cessate il fuoco subito", indetto dalla piattaforma di associazioni "Europe for Peace", è pronto a partire e raggiungere piazza San Giovanni. La manifestazione sfilerà lungo via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, piazza dell'Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto. Un tappeto di bandiere rosse della Cgil, che insieme a Cisl e Uil ha indetto la manifestazione, copre il lato della piazza adiacente alla basilica di Santa Maria degli angeli. Tra i tanti presenti anche l'Arci, l'Acli, l'Anp, la comunità di Sant'Egidio, l'associazione Libera, Emergency, Sbilanciamoci e l'Aoi. Sul posto la polizia sta direzionando il traffico mentre Atac ha previsto deviazioni dei mezzi pubblici al passaggio del corteo. (Rer)