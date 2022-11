Regno Unito: lancio molotov contro centro migranti a Dover classificato come atto terroristico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lancio di molotov avvenuto domenica scorsa contro un centro per l’immigrazione situato a Dover è classificabile come un atto terroristico. È quanto annunciato dalla polizia antiterrorismo del sud est britannica che cita una serie di prove a sostegno di questa posizione. Andrew Leak, cittadino britannico di 66 anni di High Wycombe, si sarebbe suicidato dopo aver lanciato due o tre ordigni incendiari "grezzi" nel sito della Western Jet Foil, nel Kent, domenica scorsa. Tim Jacques, coordinatore nazionale della polizia antiterrorismo, ha dichiarato: "Dopo aver considerato le prove raccolte sinora in questo caso, dato che ci sono forti indicazioni che la salute mentale sia stato probabilmente un fattore scatenante, sono convinto del fatto che le azioni del sospettato siano state guidate principalmente da un'ideologia estremista”. Tale posizione, quindi, “classifica l’accaduto come un atto terroristico”, ha detto Jacques. (Rel)