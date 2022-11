© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’incontro del 9 novembre tra il governo e le parti sociali “vogliamo capire meglio quante risorse” metterà in campo “e dove le vuole mettere. Se sto a quanto detto ieri, le risorse sono destinate tutte all'emergenza energetica. Non vorrei che sul cuneo fiscale e le pensioni non ce ne siano”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, durante l’assemblea di Federmeccanica.(Rin)