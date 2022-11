San Siro: Sala, continue esternazioni sul progetto non aiutano le squadre - VIDEO

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Le esternazioni riguardo al progetto del nuovo stadio a San Siro "non aiutano le squadre", che si stanno impegnando in un investimento di carattere economico, e "quando il progetto esecutivo sarà definito si andrà in Consiglio, ma "passerà del tempo". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine del Comitato provinciale per la sicurezza pubblica in Prefettura, ha risposto a chi tra i cronisti gli ha chiesto un commento sulle affermazioni del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in merito al progetto per lo stadio di San Siro. (Credit video: Agenzia Nova) (Rem)