Francia: esponente del Rassemblement National offende un collega definendolo “un barbone”

- Dure critiche nei confronti dell'europarlamentare Philippe Olivier, esponente del partito francese Rassemblement National, che su Twitter ha definito “un barbone” il deputato di La France Insoumise, Manuel Bompard. In un video pubblicato ieri dall’emittente televisiva “Lcp”, Bompard ha affermato “che non è più accettabile che le riunioni dell’Assemblea nazionale vengano presiedute dai vicepresidenti del Rassemblement National”. A questa richiesta, Philippe Olivier ha risposto con un tweet in cui c’era scritto: "ma chi è questo barbone?". Un tweet offensivo e che rischia di portare avanti le polemiche proseguono da giorni fra i membri dei due partiti francesi. Le parole di Bompard seguono le dichiarazioni di Grégoire de Fournas, esponente del partito guidato da Marine Le Pen, che nei giorni scorsi ha usato epiteti razzisti nei confronti di un collega di La France Insoumise, Carlos Martens Bilongo. “Che se ne torni in Africa", ha affermato de Fournas che, per tali affermazioni, ha ricevuto la pena più dura prevista dal regolamento interno del Parlamento francese: la privazione di due mesi di indennità parlamentare e l’interdizione dai lavori per 15 giorni.(Frp)