Fincantieri: segretari Fim, Fiom e Uilm firmano accordo Contratto integrativo in Confindustria

- Questa mattina, presso Confindustria a Roma, i segretari generali di Fim Fiom Uilm e il responsabile del Personale di Fincantieri hanno siglato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto integrativo di Gruppo che interessa oltre 8.400 lavoratori. Tra i punti principali dell’intesa, l’aumento del premio di risultato di 720 euro da gennaio 2023 a dicembre 2026 portando il montante complessivo a regime a 3.428 euro. Novità e miglioramenti anche su indennità, welfare aziendale, formazione e sicurezza. Per quanto riguarda lo smart-working le parti si incontreranno entro il 31 dicembre prossimo per una verifica e rivisitazione dei contenuti dell’accordo del 17 luglio 2020; mentre entro marzo 2023 sarà attivata la commissione inquadramento che avrà l’obiettivo di monitorare la giusta applicazione del nuovo sistema definito nel CCNL 5 febbraio 2021 e sviluppare eventuali nuovi profili professionali. Infine, si è dato valore alla partecipazione dando vita a un organismo specifico che si riunirà a valle delle riunioni del cda per analizzare i bilanci economico e di sostenibilità e le decisioni prese che abbiano ripercussioni sui lavoratori. Per Roberto Benaglia, segretario generale Fim: “L’accordo Fincantieri è un risultato importantissimo che rilancia tutta la buona stagione di contrattazione aziendale che i metalmeccanici stanno facendo, non solo perché è siglato in un Gruppo importante e primario del panorama nazionale, ma soprattutto perché contiene tutti gli elementi dell’innovazione contrattuale che la categoria dei metalmeccanici sta sostenendo: sostenibilità ambientale collegata con i premi di risultato, miglioramento delle professionalità, aumento dei congedi, attenzione alla conciliazione vita-lavoro per le persone, welfare e partecipazione; sono solamente alcuni dei punti più innovativi e forti realizzati. Abbiamo bisogno che la contrattazione aziendale, in questa stagione economica e sociale complicata e difficile si inserisca fortemente, come successo in Fincantieri, per alzare i salari e per continuare a dare risposte e tutele di cui i lavoratori metalmeccanici hanno bisogno”, sottolinea. (segue) (Com)