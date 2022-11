Fincantieri: segretari Fim, Fiom e Uilm firmano accordo Contratto integrativo in Confindustria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto integrativo in Fincantieri, raggiunto grazie alla trattativa unitaria e ad un approccio aperto all'ascolto dell'azienda, è importante per i metalmeccanici dei cantieri ed inoltre ha un valore generale per la categoria", dichiara Michele De Palma, segretario generale Fiom. "Nel merito, sono stati ottenuti gli obiettivi della piattaforma con incrementi economici e miglioramenti normativi. L'ipotesi di accordo, che sarà sottoposta all'approvazione delle lavoratrici e dei lavoratori, conferma ancora una volta il grande valore della contrattazione di secondo livello. In particolare si consolidano: salario, occupazione, diritti, salute e sicurezza, formazione e partecipazione. Sul premio di risultato è stato raggiunto il 94 per cento della richiesta contenuta in piattaforma; sono previsti permessi retribuiti nell’ambito di genitorialità e maternità, cura dei genitori anziani. Su salute e sicurezza è stata conquistata un’ulteriore ora di assemblea retribuita e si rafforza l'agibilità degli RLS. Sulla formazione è sancito un maggior coinvolgimento delle RSU nell’analisi e nella condivisione dei percorsi formativi da promuovere. In tema di partecipazione, è stato istituito un comitato di partecipazione per un confronto con l’azienda a valle delle riunioni del Cda. L'azienda ha, infine, preso l'impegno ad aprire ad una stagione di assunzioni di figure professionali operaie. La contrattazione e la democrazia sono al centro dell'agire dei metalmeccanici". (segue) (Com)