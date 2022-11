Fincantieri: segretari Fim, Fiom e Uilm firmano accordo Contratto integrativo in Confindustria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il rinnovo del contratto integrativo è un segnale positivo per i lavoratori e per le loro famiglie oltre che di fiducia per la prospettiva industriale in Italia - spiega Rocco Palombella, segretario generale Uilm -. Un messaggio che si carica di maggiore significato perché si inserisce in un momento di estrema difficoltà, con la contemporaneità di gravi crisi, dalla pandemia al record dell’inflazione, dal caro energia fino alla guerra in Ucraina. Eventi che hanno messo a dura prova Fincantieri e l’intero settore della cantieristica. Abbiamo voluto dare una risposta concreta ai lavoratori incrementando il Premio di risultato, la formazione e le indennità, migliorando il welfare integrativo. Questo accordo, che arriva dopo una lunga trattativa è il frutto anche di un sistema di relazioni industriali che risulta tra i più avanzati nel sistema manifatturiero italiano. Ora, dopo l’approvazione da parte dei lavoratori, dall’azienda ci aspettiamo un piano industriale che sia in grado di affrontare le sfide future, cogliendo tutte le opportunità, a partire dalla transizione ecologica. Da questa crisi senza precedenti si esce solo investendo sul lavoro, aumentando i salari dei lavoratori, erosi dall’alta inflazione e dal caro bollette, incrementando il welfare integrativo e le tutele. Questo accordo è un punto di partenza e guarda al futuro con ottimismo”, conclude. (Com)