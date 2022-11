Tunisia: ancora manifestazioni a Zarzis per “chiedere verità” su destino migranti dispersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa tre mila manifestanti tunisini hanno organizzato marce di protesta, ieri, a Zarzis, nel governatorato di Medenine, nel sud della Tunisia, per chiedere alle autorità di conoscere la sorte delle vittime del naufragio di un barcone con a bordo 18 migranti diretti verso l'Europa, partito il 21 settembre e di cui si sono perse le tracce. L’emittente radiofonica tunisina “Shems Fm” ha parlato di un “venerdì di rabbia”, durante il quale manifestanti e attivisti sono scesi per le strade della città portando bare simboliche con le foto dei migranti dispersi. “Zarzis chiede la verità” è stato uno degli slogan letti sugli striscioni sollevati dai manifestanti. Da oltre un mese, i familiari delle vittime denunciano il ritardo, da parte delle autorità tunisine, nella pubblicazione dei risultati delle analisi genetiche dei corpi recuperati e la mancanza di progressi nelle ricerche. Le autorità locali sono state accusate di aver nascosto alcuni cadaveri ritrovati in mare, impedendo ai familiari di vederli per il riconoscimento. (segue) (Tut)