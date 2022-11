Tunisia: ancora manifestazioni a Zarzis per “chiedere verità” su destino migranti dispersi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I corpi sarebbero stati sepolti nel cosiddetto "cimitero degli stranieri", anche noto come "Cimitero dei giardini africani", un'ex discarica pubblica che si estende su una superficie pari a oltre 2 mila metri quadrati. Il 18 ottobre, almeno 7.000 persone hanno preso parte a una marcia di protesta organizzata nell’ambito dello sciopero generale annunciato dal consiglio amministrativo locale dell'Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt) a Zarzis e organizzato in coordinamento con l'Associazione di marinai, l'Unione dei contadini, la Lega tunisina per la difesa dei diritti umani e l'Unione dell'industria e del commercio (Utica). Da parte sua, il presidente Kais Saied ha fatto sapere che è stata avviata un’indagine giudiziaria “affinché i tunisini sappiano tutta la verità” e affinché i responsabili di questo tipo di “calamità” vengano ritenuti responsabili delle proprie violazioni e mancanze. (Tut)