Regno Unito: “Financial Times”, il patto fra Sunak e Braverman mette a rischio l’azione di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il “patto del diavolo” fra Rishi Sunak e Suella Braverman rischia di danneggiare il nuovo governo del Regno Unito. È quanto si legge sul “Financial Times”, secondo cui il nuovo primo ministro britannico starebbe fronteggiando le prime difficoltà da quando ha assunto l’incarico, ma a creargliele sarebbe un’esponente del suo stesso governo, ovvero la titolare del dicastero dell’Interno. Fonti del Partito conservatore citate dal “Financial Times”, spiegano che Braverman è stata decisiva per consentire a Sunak di ottenere l'appoggio dell’ala destra della forza politica britannica. Di fatto, quindi, senza il sostegno di Braverman e dei suoi fedelissimi, Sunak non sarebbe riuscito a ottenere lo slancio necessario a ottenere l’incarico di primo ministro. "Un accordo è stato evidentemente raggiunto: 'sostienimi e ti reincaricherò come ministro dell’Interno'", riferiscono le fonti del quotidiano britannico, che tuttavia vengono fermamente smentite dall’entourage di Sunak. (segue) (Rel)