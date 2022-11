Regno Unito: “Financial Times”, il patto fra Sunak e Braverman mette a rischio l’azione di governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Braverman era stata rimossa dall’incarico dall'ex prima ministra Liz Truss per aver infranto il codice ministeriale, rivelando in una lettera di sette pagine al comitato ristretto degli Affari interni di aver usato in sette occasioni il suo account di posta elettronica personale per gestire informazioni sensibili. Tornata a occupare l’incarico con il nuovo governo guidato da Sunak, Braverman è di nuovo finita nel mirino delle critiche per la gestione della vicenda del sovraffollamento del centro di accoglienza di migranti di Manston. Un funzionario che ha lavorato con Braverman l'ha definita "una bomba a mano umana". Alcuni esponenti conservatori, peraltro, ritengono che Sunak non avesse altra scelta su Braverman: il dilemma sarebbe stato accettare “Boris Johnson di nuovo come primo ministro o Braverman al ministero dell’Interno" ed "è chiaro che quest’ultimo scenario sia sembrato più tollerabile”. (Rel)