Sicurezza: Mollicone (Fd'I), su dl raduni no a emendamenti "bandiera"

- Sul dl rave "la maggioranza accoglierà le proposte di modifica volte a chiarire l'ambito di applicazione della norma nel corso della conversione ma riteniamo fuori luogo emendamenti 'bandiera' come quello presentato dal Pd nel DL Aiuti ter". Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone, nel corso di "Omnibus" su La7. aggiunge. "Riteniamo urgente e necessaria una revisione della cosiddetta circolare Gabrielli sui costi di safety&security per gli eventi no profit, dato che negli scorsi anni ha causato l'annullamento di molte manifestazioni di borghi e pro loco - ha continuato Mollicone - la linea del governo Meloni e del ministro Piantedosi sui migranti è di buon senso: i soccorsi di una vita in mare saranno sempre garantiti, ma l'apertura indiscriminata è contro gli interessi nazionali". (Rin)