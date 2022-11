© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Altro rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, ha inviato le sue congratulazioni per l'insediamento del nuovo governo del Lesotho. Borrell ha inviato gli auguri al primo ministro Sam Matekane "per l'ambizioso programma di governo". "L'Ue mantiene il suo fermo sostegno al Lesotho e alla sua popolazione", ha aggiunto Borrell. (Beb)