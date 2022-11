Migranti: Perego, porto di bandiera e porto sicuro per gestire i flussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Condivido la linea del governo” sul fronte dell'immigrazione, “una norma che fa ordine in un tema trascurato nel tempo, trasporto nel porto di bandiera e concetto di porto sicuro sono aspetti che rendono tutti gli Stati parte attiva nella gestione della problematica dei flussi migratori, fenomeno epocale in questa critica situazione geopolitica mondiale che interessa tutti i paesi non solo l’Italia che non può affrontare la problematica da sola”. Lo ha detto il neo sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, in un'intervista a Radio Rai alla trasmissione “Sabato anch’io” .(Rin)