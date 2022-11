Sicurezza: Perego, decreto raduni tutela la proprietà private e la sicurezza dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il precedente decreto ha 100 anni”, “forse era il momento di aggiustarlo e rivederlo per la tutela delle proprietà private e della sicurezza dei cittadini e rispetto ambiente, di certo non comporta la giusta libertà di manifestare - diritto sacrosanto! - e esprimere il proprio pensiero, ma mai più un caso Modena e Viterbo”. Lo ha detto il neo sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, in un'intervista a Radio Rai alla trasmissione “Sabato anch’io” riferendosi al cosiddetto decreto "rave".(Rin)