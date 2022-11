Venezuela: "fonti Nova", dialogo governo e opposizioni riprenderà entro novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa del dialogo tra il governo del presidente Nicolas Maduro e le opposizioni del Venezuela riunite nella Piattaforma unitaria è attesa "a giorni", con ogni probabilità già entro novembre. Lo confermano ad "Agenzia Nova" fonti a conoscenza del tema. Il ritorno delle parti a Città del Messico è "imminente, questione di giorni, probabilmente entro il mese di novembre", segnala una fonte vicina alle opposizioni, avvertendo che "non è stata ancora fissata una data precisa", ma è tutto pronto e devono essere solo "messi a punto i dettagli". La ripresa dei negoziati, fa sapere una seconda fonte "dovrà comunque attendere la fine delle elezioni di medio termine negli Usa", martedì 8 novembre, per evitare che un eventuale cambio di maggioranza al Congresso possa "modificare l'agenda dei colloqui". L’obiettivo principale del nuovo round di negoziati dovrebbe essere quello di preparare il terreno per le elezioni presidenziali in programma nel 2024. (segue) (Vec)