Repubblica Ceca: commemorazione dei caduti al Sacrario militare italiano di Milovice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta stamane nel Sacrario militare italiano di Milovice la Cerimonia di commemorazione dei caduti nel territorio dell'attuale Repubblica Ceca durante le due Guerre mondiali. La deposizione, delle corone di fiori, si legge in una nota dell'ambasciata d'Italia a Praga, ai piedi del Monumento ai caduti da parte dell'ambasciatore Mauro Marsili e dei rappresentanti delle autorità civili e militari, tra cui il vice capo di Stato maggiore della Difesa Ivo Strecha, è stata preceduta dall'esecuzione de "La canzone del Piave" e degli inni nazionali italiano e ceco a cura della banda militare del Comando della guarnigione di Praga. Al termine della cerimonia, suggellata dalla declamazione della "Preghiera del soldato" da parte del carabiniere in servizio all'ambasciata d'Italia, l'ambasciatore Marsili ha inaugurato la nuova ala del museo appartenente al Sacrario militare, una struttura suddivisa in tre sezioni dove sono esposti cimeli e foto dei caduti italiani, disegni commemorativi realizzati dai bambini della scuola elementare di Milovice e stendardi e gagliardetti degli Alpini. Di recente creazione, una banca dati dedicata ai 5127 soldati italiani sepolti nell'adiacente cimitero. Alle celebrazioni ha preso parte anche una delegazione di oltre 40 alpini, composta dalle sezioni di Belluno, Conegliano, Vittorio Veneto e Valdobbiadene, nonché dal Coro Minimo Bellunese. (Vap)