Sanità: Aeronautica, volo ambulanza per trasportare bimbo di un giorno da Cagliari a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso nella tarda serata di ieri il trasporto sanitario d’urgenza di un bimbo di appena un giorno di vita che era ricoverato con una grave disfunzione cardiaca presso il presidio Ospedaliero "Duilio Casula" di Monserrato, in provincia di Cagliari, e bisognoso di essere trasferito nel più breve tempo possibile all'Irccs Policlinico San Donato a Milano. Come riferisce una nota dell'Aeronautica militare, il volo ambulanza, richiesto dalla Prefettura di Cagliari e disposto dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare, è stato effettuato con un Falcon 50 del 31mo Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo della Forza armata che assicura 24 ore su 24, tutto l'anno, velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi ristretti per questo genere di missioni. Il neonato, accompagnato da entrambi i genitori, è stato assistito durante il volo da un'equipe medica. (segue) (Com)