Sanità: Aeronautica, volo ambulanza per trasportare bimbo di un giorno da Cagliari a Milano (2)

- Effettuate tutte le procedure necessarie allo svolgimento della missione da parte dell’equipaggio militare, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino nel tardo pomeriggio per dirigersi prima verso l’aeroporto di Cagliari dove ha imbarcato il piccolo e l'equipe, per poi dirigersi su Milano Linate per il successivo trasferimento via terra in serata al centro di cura specializzato lombardo che lo attendeva. Equipaggi e velivoli da trasporto dell'Aeronautica Militare sono pronti ogni singolo giorno dell'anno, 24 ore su 24, per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, di organi o equipe mediche. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, a supporto dei cittadini, dagli aerei del 31mo Stormo di Ciampino, del 14mo Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa. Ove ci siano specifiche necessità operative, l'Aeronautica Militare impiega anche gli elicotteri del 15mo Stormo di Cervia. (Com)