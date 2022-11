Libano: ambasciatrice Usa, necessaria “volontà politica” per prendere decisioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È possibile prendere e mettere in pratica “decisioni difficili” ma per farlo è necessaria “volontà politica”. Lo ha affermato l’ambasciatrice degli Usa in Libano, Dorothy Shea, durante un incontro con i giornalisti tenuto presso l’ambasciata statunitense a Beirut. "Quando c'è volontà politica, il Libano è in grado di realizzare traguardi storici. Il 27 ottobre ha compiuto la grande impresa di finalizzare un accordo sul suo confine marittimo con il vicino meridionale. E questo accordo, che rappresenta un faro di speranza a livello economico per i libanesi, apre la strada ad altri risultati concreti”, ha dichiarato l’ambasciatrice aggiungendo: “Il Libano quindi non deve fermarsi, ma deve portare avanti un paniere di riforme e prendere una serie di decisioni difficili sul piano economico e politico. È allora che sarà in grado di mostrare alla comunità internazionale la sua volontà di superare la crisi economica”. (segue) (Lib)