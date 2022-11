Libano: ambasciatrice Usa, necessaria “volontà politica” per prendere decisioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni giungono dopo che, il 31 ottobre, con la fine del mandato del capo dello Stato Michel Aoun, il Libano è entrato in una fase caratterizzata da un doppio vuoto, presidenziale e governativo, causato soprattutto dalle forti divisioni politiche. Parallelamente, il Paese deve far fronte a una grave crisi economica e finanziaria, che, secondo la Banca mondiale, potrebbe classificarsi tra le peggiori crisi al mondo dalla metà del 19mo secolo. Il "faro di speranza" menzionato dall'ambasciatrice statunitense fa riferimento a un accordo raggiunto da Libano e Israele per la demarcazione del confine marittimo, che ha apparentemente posto fine a una disputa in corso da anni. L'intesa è stata il frutto di un'opera di mediazione degli Usa che ha visto protagonista l'inviato Amos Hochstein. In una dichiarazione della Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che “l’accordo tra Libano e Israele è un passo storico e aprirà la strada a un Medio Oriente stabile e prospero”. (Lib)