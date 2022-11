© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il primo gennaio abbiamo un appuntamento con la riforma Fornero e dobbiamo fare di tutto per evitare lo scalone imposto dalla legge perché è un elemento depressivo per il mondo del lavoro. Non saranno i soli interventi di riforma”, bisogna intervenire “in un contesto molto ampio”. Lo ha detto il ministro per il Lavoro e le politiche sociali Marina Elvira Calderone intervenuta all’assemblea di Federmeccanica.(Rin)