Ucraina: Zelensky sostiene petizione che chiede di vietare ai russi di svolgere lavori creativi

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sostenuto la petizione che chiede di vietare ai cittadini russi di svolgere attività professionali creative nel Paese. Secondo quanto riferito, nella sua risposta, Zelensky ha menzionato una serie di restrizioni per gli artisti russi che le autorità ucraine hanno già introdotto. Ad esempio, è stato vietato di trasmettere film e serie Tv in cui sono state filmate persone incluse nell'elenco di coloro che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale. Inoltre, sono state introdotte delle restrizioni sulla musica e i libri provenienti dalla Russia. "I nostri compiti sono lo sviluppo di uno spazio culturale nazionale coerente, la sua decolonizzazione, la lotta contro la propaganda filorussa, la pulizia dell'eredità russa e sovietica che favoriscono le narrazioni della propaganda russa in Ucraina ", ha scritto il presidente nella missiva di risposta alla petizione. Zelensky, inoltre, ha inviato la petizione al primo ministro Denys Shmyhal per fare in modo che il governo elabori delle proposte partendo dalle iniziative presenti in questo documento. (segue) (Kiu)