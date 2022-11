Ucraina: Zelensky sostiene petizione che chiede di vietare ai russi di svolgere lavori creativi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli autori della petizione hanno chiesto restrizioni più severe rispetto a quelle in vigore attualmente in Ucraina. Nel documento si chiede il divieto ai cittadini della Federazione Russa di svolgere qualsiasi attività nel campo della cinematografia, della televisione, della radiodiffusione, del teatro e della cultura in generale sul territorio dell'Ucraina; di vietare la trasmissione di contenuti televisivi e/o cinematografici (film, serie, documentari) sui canali televisivi ucraini con la partecipazione di cittadini russi e/o realizzati sul territorio della Federazione Russa; limitare la distribuzione e la vendita di prodotti culturali russi (opere letterarie, opere teatrali, opere artistiche, etc.) sul territorio dell'Ucraina; una legge volta a preservare l'indipendenza del cinema ucraino dall'influenza russa e creare, insieme alle autorità statali competenti, le condizioni necessarie a tal fine. (Kiu)