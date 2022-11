Bahrein: un rappresentante del re partecipa alla Messa di Papa Francesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sovrano del Bahrein, il re Hamad bin Isa al Khalifa, ha chiesto al suo rappresentante personale, Sheikh Abdulla bin Hamad al Khalifa, di prendere parte alla Santa Messa organizzata stamattina presso lo stadio nazionale del Paese, che vede la partecipazione di migliaia di fedeli da tutto il mondo e soprattutto dai vicini Paesi del Golfo. La messa fa parte del 39esimo Viaggio apostolico internazionale del Pontefice, il primo nel regno del Golfo e il terzo nella regione del Medio Oriente, organizzato in concomitanza con il "Forum per il dialogo del Bahrein: Oriente e Occidente per la coesistenza umana". In giornata è previsto poi un incontro con i giovani presso la Scuola del Sacro Cuore di Awali. Domani, ultimo giorno del Viaggio apostolico del Papa in Bahrein, il Pontefice terrà un incontro di preghiera presso la Chiesa del Sacro Cuore di Manama al termine del quale vi sarà la recita dell’Angelus. Il viaggio terminerà con la cerimonia di concedo presso la "Sakhir Air Base" di Awali. (segue) (Res)