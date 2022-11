Bahrein: un rappresentante del re partecipa alla Messa di Papa Francesco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il Bahrein è stato uno dei primi Paesi della regione del Golfo a garantire la libertà religiosa e a consentire la costruzione di edifici di culto. Nel piccolo Stato isola vivono circa 161 mila cattolici, a fronte di due sole parrocchie e un rapporto sproporzionato tra sacerdoti e fedeli. Come evidenziato dalla stampa locale, uno dei momenti più significativi degli ultimi giorni è stato l’incontro di Papa Francesco con il Grande imam di Al Azhar, Ahmed al Tayyeb. Nel suo intervento alla chiusura del Forum per il dialogo del Bahrein, il Papa, parlando al fianco del Grande imam di Al Azhar e del re del Bahrein, ha condannato la logica dei "blocchi contrapposti" tra Oriente e Occidente. "I potenti si stanno concentrando in una lotta risoluta per interessi di parte, portando alla luce linguaggi obsoleti, ridisegnando aree di influenza e blocchi contrapposti", ha affermato Francesco, parlando a oltre mille leader politici e religiosi che prendono parte al Forum organizzato dal regno del Bahrein. Da parte sua, il Grande imam di Al Azhar ha lanciato un appello al dialogo tra sunniti e sciiti e all’unità islamica. (Res)