- Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi è appena arrivato in Prefettura, a Milano, per partecipare al Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica. Era stato convocato dal Prefetto di Milano Renato Saccone per un esame della situazione dell’ordine pubblico in città e in provincia. (Rem)