Russia-Ucraina: autorità di Kherson, abbattuti 4 missili Himars lanciati contro Novaja Kakhovka

- Le unità di difesa aerea hanno abbattuto questa mattina quattro missili lanciati dal sistema Himars lanciati dalle forze ucraine contro Novaja Kakhovka. Lo ha riferito il ministero della Salute di Kherson, secondo cui "non ci sono state vittime" in seguito all'attacco missilistico. "I nazionalisti ucraini intorno alle 4:45 (3:45 in Italia) hanno lanciato quattro missili Himars contro Novaja Kakhovka: le unità di difesa aerea russe li hanno abbattuti tutti. Fortunatamente, non ci sono state vittime", si legge sul canale Telegram del ministero. (Rum)