Sardegna: l'appello di Coldiretti, sulla lingua blu stop alle speculazioni

- La lingua blu e le prescrizioni assunte per contenerla non possono diventare campo fertile per gli sciacalli. Sono le richieste di Coldiretti Sardegna per un virus che sta nuovamente terrorizzando gli allevamenti sardi. Sia quelli ovini che contano già 144 focolai tra attivi (31), sospetti (80) ed estinti (33) per un totale di circa 40mila pecore coinvolte con oltre 1000 capi con sintomi clinici e 301 morte, ma anche quelli bovini, da carne in particolare, che si ritrovano bloccati in stalla ed obbligati ad effettuare (al momento fino al 13 novembre) gli esami della reazione a catena della polimerasi (Pcr) per sierotipo 3, prima di essere movimentati. Un dramma nel dramma che si abbatte sugli allevamenti in uno dei peggiori momenti storici con i prezzi delle materie prime schizzati alle stelle. Ieri i dirigenti di Coldiretti Sardegna insieme ad una delegazione di allevatori è stata ricevuta a Cagliari dal direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare Antonio Montisci, al quale sono state presentate tutte le paure e il pesante fardello che dovranno pagare ancora una volta gli allevatori. (segue) (Rsc)