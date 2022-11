Sardegna: l'appello di Coldiretti, sulla lingua blu stop alle speculazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blocco della movimentazione da anni ormai sta condizionando gli allevatori di bovini da carne con gli esami della Pcr che costano 25 euro, con un aumento dei costi di produzione dovuto ai vitelli che vengono fermati in stalla, che quest’anno assumono un valore esorbitante visto l’aumento dei mangimi, della corrente elettrica e di tutte le materie prime. Settore che interessa tutto il territorio regionale. In Sardegna sono presenti, infatti, circa 7.800 allevamenti con oltre 210mila capi, dei quali oltre 80mila nel territorio di Nuoro e Ogliastra, 45.600 a Sassari, 35.500 in Gallura, 25.500 a Oristano e circa 24.500 nel sud Sardegna. “Gli effetti della lingua blu sono aggravati dagli speculatori che si aggirano come corvi nelle stalle degli allevatori – sostengono da Coldiretti Sardegna -. Una calamità che va fermata e sulla quale occorre sorvegliare e monitorare. Chiediamo che le istituzioni siano garanti e consentano agli allevatori sardi già pesantemente penalizzati da questa epizoozia di poter commercializzare i propri animali agli stessi prezzi dei colleghi del continente”. (segue) (Rsc)