Sardegna: l'appello di Coldiretti, sulla lingua blu stop alle speculazioni (3)

- Coldiretti Sardegna ha chiesto inoltre l’istituzione immediata di un tavolo tecnico “in cui si condividano tutti i dati, si faccia chiarezza e si comunichino le strategie che si stanno adottando per bloccare l’emergenza e allo stesso tempo per sconfiggere o comunque per mettere sotto controllo la lingua blu che sta mietendo vittime da 21 anni. Anni in cui la Sardegna ha perso 800mila capi e sono stati investiti per gli indennizzi oltre 166milioni, oltre alle sostanziose perdite indirette con mancati redditi dovuti alle conseguenze di questo virus e ai numerosi blocchi della movimentazione”. Coldiretti Sardegna evidenzia che “allo stesso tempo è fondamentale accelerare il pagamento degli indennizzi dello scorso anno, oltre a pensare già a coprire i danni di quest’anno e quelli derivanti dall’esame della Pcr che non possono essere accollati dagli allevatori. Per il contingente e per un intervento efficace ed immediato – secondo Coldiretti Sardegna - sarebbe opportuno dare direttamente agli allevatori gli insettorepellenti con la speranza che l’abbassamento delle temperature aiuti nel debellare definitamente il virus”. (Rsc)